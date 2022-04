"La 500 miglia siciliana", vietato parcheggiare in piazza Vittorio Emanuele

Sarà vietato sostare in piazza Vittorio Emanuele, lato banca Intesa San Paolo, lunedì 25 aprile a partire dalle ore 6. Dalle 9,30 in poi sosteranno infatti le Fiat Cinquecento per il raduno "La 500 miglia siciliana". Auto che, poi, sfileranno lungo il centro storico in direzione Valle dei Templi.

Per garantire la riuscita della manifestazione e a salvaguardia della pubblica incolumità, la polizia municipale di Agrigento ha firmato un'ordinanza che vieta di parcheggiare nell'area di piazza Vittorio Emanuele, lato banca Intesa San Paolo dalle ore 6 e fino a cessato bisogno. Divieto che vale anche per ciclomotori e motocicli e per i veicoli dei disabili. Prevista, in caso di inosservanza dell'ordinanza, la rimozione dei mezzi.