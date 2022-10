Non riescono a rintracciarlo e scatta l'allarme: 68enne trovato morto in casa

Ambulanza del 118, vigili del fuoco e carabinieri. S'è creato allarme - ma anche tanta curiosità - stamani in viale Rosario Livatino, la strada che dopo essersi lasciati alle spalle la stazione ferroviaria da Racalmuto porta in contrada Confine e dunque a Grotte. "Hanno trovato un morto, hanno trovato un morto" - continuavano a ripetere alcuni degli abitanti della zona. Ed effettivamente, purtroppo, all'interno di un appartamento di case Iacp, c'era consumata una tragedia. Un 68enne racalmutese è stato ritrovato privo di vita all'interno della sua camera da letto. L'uomo soffriva di diverse patologie ed è spirato, durante la notte, per cause naturali.

Quando è stato lanciato l'allarme perché la porta era chiusa e nessuno riusciva a rintracciare il 68enne, lungo viale Rosario Livatino si sono, appunto, precipitati i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i militari dell'Arma della stazione di Racalmuto. Nel frattempo è sopraggiunta anche una conoscente del racalmutese che aveva la chiave dell'abitazione e non c'è stato necessità di intervento dei pompieri dunque. Aperta la porta è stata fatta la drammatica scoperta: il 68enne è morto nel sonno, era ancora sul suo letto. E' stato dunque accertato che il decesso è imputabile a cause naturali. Una tragedia comunque che ha scosso l'intero paese anche perché l'uomo era conosciuto.