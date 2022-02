"Lesioni personali": deve scontare 7 mesi e 28 giorni di reclusione, arrestato

Deve scontare sette mesi e 28 giorni di reclusione per lesioni personali aggravate in concorso. E’ in esecuzione di un’ordinanza, che prevede la pena detentiva domiciliare, del tribunale di Sorveglianza di Genova che i carabinieri della stazione di Racalmuto hanno arrestato un somalo di 25 anni che risulta essere domiciliato nel “paese della ragione”.

Il giovane è stato condannato, infatti, per il reato commesso a Roma nel maggio del 2019. Dopo le formalità di rito, l’immigrato è stato posto ai domiciliari e, adesso, sistematicamente verrà sottoposto ai necessari controlli per appurare che l’ordinanza venga rispettata.