Forzano il cancello, si introducono nella stalla e portano via il cavallo

Forzano il cancello, si introducono nella stalla e portano via, da contrada Fanara, il cavallo: un esemplare maschio di tre anni, regolarmente registrato all’anagrafe equina. Un danno, per il proprietario dell’animale, quantificato in oltre 1.500 euro. A presentarsi alla stazione dei carabinieri di Racalmuto per formalizzare la denuncia di furto è stato appunto il proprietario: un pensionato settantacinquenne di Grotte. L’anziano ha riferito ai militari dell’Arma che il cavallo è stato portato via fra le ore 20 di mercoledì e le ore 9 di giovedì.

I carabinieri hanno, naturalmente, subito avviato le indagini per provare a ritrovare il cavallo e ad identificare gli autori del furto.

Furti di cavalli, due nel giro di pochi giorni, si sono registrati a Canicattì. Nell’ultimo episodio, ad essere portato via è stato un purosangue arabo di colore scuro con una macchia bianca sulla fronte e nella zampa posteriore destro. Un esemplare munito di microchip. L’animale – dal valore di circa 2 mila euro - veniva tenuto in contrada Bardaro, su un appezzamento di terreno privato. Prima ancora, da un’area recintata di contrada Damsa, sempre a Canicattì, era scomparso un cavallo maschio, di razza Frisone, di colore nero. Di questi due precedenti furti si sta occupando la polizia di Canicattì.