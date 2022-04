Per gli alunni con disabilità l'anno scolastico finisce prima: terminate le risorse

Per gli alunni disabili di Racalmuto l'anno scolastico finisce prima. Questa la conseguenza di una comunicazione inoltrata alle cooperative sociali che si occupano del servizio Asacom per i 13 alunni dell'istituto comprensivo "Leonardo Sciascia".

In particolare l'ente, con una nota, si annuncia che "il servizio per gli alunni con disabilità sarà assicurato fino alla data del 6 maggio per esaurimento fondi". Questo nonostante nella parte iniziale della comunicazione si dice che "sono state impegnate le somme sufficienti per avviare il servizio di cui trattasi per l'anno 2021/2022".

Una decisione che ha provocato la protesta di genitori, che si sono rivolti alla stampa.