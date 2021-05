Marcia per le Terme, i manifestanti arrivano a Palermo: "Vogliamo risposte"

In prima fila il sindaco Francesca Valenti, che vuole un incontro con il Governo regionale sul tema

La marcia a difesa delle Terme di Sciacca arriva alla sua ultima tappa. Questa mattina i manifestanti, con a capo il sindaco Francesca Valenti, hanno dato vita ad un sit-in davanti al Palazzo della Regione chiedendo un incontro con il Governo regionale. Presenti associazioni, comitati, organizzazioni sindacali, scuole, liberi cittadini che sono arrivati a Palermo con pullman messo a disposizione e proprie auto.