Crisi idrica a Licata, in centinaia in piazza per chiedere un dissalatore

Questa mattina centinaia di agricoltori e cittadini licatesi sono scesi in piazza per chiedere la costruzione di un dissalatore per risolvere il problema della crisi idrica.

La manifestazione è stata organizzata dal movimento acqua Licata "per mettere al centro del dibattito pubblico - si legge in una nota - la drammatica situazione vissuta dagli abitanti. La siccità e i problemi nelle condutture idriche, con più della metà dell'acqua che scorre nelle tubature che si disperde a causa dei mancati lavori di manutenzione, hanno privato un'intera città della possibilità di avere libero accesso all'acqua".

Gli organizzatori del corteo proseguono: "Di fatto, 35.000 persone sono costrette a dover scegliere se servirsi della poca acqua a disposizione per l'igiene personale o per l'uso domestico, per non parlare poi dei danni causati al settore agricolo locale, in grave crisi anche per via dell'impossibilità di irrigare i campi a sufficienza".

A sostegno della causa dei cittadini licatesi anche i sindaci di Palma di Montechiaro, Licata e Butera presenti alla manifestazione.

"Siamo agricoltori e vogliamo essere messi nelle condizioni di lavorare dignitosamente, di avere acceso all'acqua tutti i giorni per irrigare i campi, abbeverare gli animali. La siccità sempre crescente in Sicilia ci sta lasciando letteralmente a secco, e l'unica soluzione per evitare di lasciare 35.000 persone senz'acqua è la costruzione di un dissalatore", ha dichiarato Angelo Consagra, presidente del movimento acqua Licata.