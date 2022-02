"Produzione e commercializzazione di capsule dimagranti a base di sostanze stupefacenti", pm chiede rinvio a giudizio per 13 indagati

Produzione e commercializzazione non autorizzata di capsule dimagranti a base di sostanze classificate come stupefacenti o psicotrope. E' per queste ipotesi di reato che per 13 persone - originarie delle province di Caltanissetta, Agrigento e Catania - è stato chiesto il rinvio a giudizio.

Le indagini - l'operazione è stata denominata “Ghost Drug-Lab” - vennero eseguite dalla Guardia di finanza di Gela tra il 2016 e il 2020 sotto la direzione della locale Procura della Repubblica. Indagini che si sono appunto concluse con la richiesta di rinvio a giudizio.

L’operazione ha permesso di ricostruire l’esistenza di una vera e propria filiera di produzione e distribuzione di capsule dimagranti e medicinali illegali, anche attraverso la determinante collaborazione di due medici dietologi gelesi, i quali - secondo l’ipotesi sostenuta dalla Procura - prescrivevano ai propri pazienti l’assunzione delle capsule nelle terapie a scopo dimagrante. Dalle indagini preliminari è emerso che ogni confezione di capsule dimagranti prodotta dagli indagati conteneva 180 capsule a base di “efedrina” (noto precursore utilizzato per la produzione di sostanze stupefacenti), delle quali il paziente/assuntore, per dimagrire, ne assumeva circa 5 al giorno. L’approvvigionamento delle sostanze chimiche necessarie, tra le quali anche il “Sildenafil” (farmaco per la cura delle disfunzioni erettili) e il “Fenadol” (farmaco antinfiammatorio e antireumatico), nonché diverse tipologie di amminoacidi, avveniva ad opera di un farmacista di Gela, il quale si riforniva presso due distributori (a Palermo e in provincia di Prato) ed era impegnato, al contempo, anche nella pubblicizzazione e commercializzazione “sotto banco” del prodotto sul territorio.

La raffinazione delle sostanze avveniva ad opera di un secondo farmacista gelese non iscritto all’albo, all’interno di un laboratorio occulto dove, a seguito di perquisizione, le Fiamme gialle hanno rinvenuto le attrezzature e i materiali utilizzati per la preparazione e la sintesi delle sostanze farmacologiche per uso dimagrante, antinfiammatorio, antidolorifico, anabolizzante e per la cura delle disfunzioni erettili.

L’immissione in commercio dei preparati avveniva, secondo gli accertamenti investigativi, anche attraverso un “bar-tabacchi” gelese, nella diretta disponibilità del farmacista non iscritto all’albo ed anche attraverso una rete di consegna diretta presso le abitazioni degli acquirenti/assuntori. In altri casi, la commercializzazione avveniva tramite spedizione con corriere espresso, dietro pagamento del relativo corrispettivo attraverso la “ricarica” di una carta postepay. Le indagini, svolte anche mediante accertamenti bancari e fiscali, hanno consentito di quantificare il profitto illecito complessivamente conseguito dagli indagati in 579.000 euro, considerando che una confezione contenente 180 capsule a base di efedrina veniva venduta al prezzo di 75 euro.