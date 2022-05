Hanno tentato di incendiare il boschetto vicino a Villa Genuardi: trovati più tizzoni sparsi

Hanno tentato di incendiare – e non ci sono dubbi visto che sono stati ritrovati più tizzoni, distanziati fra loro, ancora fumanti – il boschetto vicino a Villa Genuardi che è la sede della Sovrintendenza ai beni culturali, fra le vie Crispi e La Malfa. Poco prima dell’alba, ieri, sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura, gli stessi che avevano raccolto la segnalazione per un principio di incendio. A spegnere i tizzoni accesi, senza che si rendesse necessario l’intervento dei vigili del fuoco, sono stati i poliziotti che erano di turno sulla pattuglia.

Nessun dubbio – non questa volta – sul fatto che il principio di incendio sia di natura dolosa. Gli agenti delle Volanti hanno infatti trovato, appunto, alcuni tizzoni ancora fumanti all’interno della proprietà recintata. Tizzoni che erano – è stato ricostruito – ben distanziati fra loro, ecco perché appunto non vi sarebbero dubbi sul fatto che qualcuno, nottetempo, s’è mosso con il chiaro obiettivo di innescare uno spaventoso, quanto pericoloso visto che si tratta del centro abitato e oltre a Villa Genuardi vi è anche un albergo, incendio. Sono state naturalmente avviate le indagini per provare – laddove possibile – ad identificare il piromane che, almeno questa volta, non è riuscito a portare a termine il proprio devastante piano. Fitto è naturalmente il riserbo investigativo che, ieri, non hanno lasciato trapelare neanche la più piccola indiscrezione sulle indagini.