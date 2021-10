Ribera, via alla nona edizione del premio nazionale di poesia “Giuseppe Ganduscio, una vita per la pace"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Al via a Ribera il Premio nazionale di poesia “Giuseppe Ganduscio, una vita per la pace” (IX edizione)

E’ stata indetta la IX edizione del Premio nazionale di poesia “Giuseppe Ganduscio, una vita per la pace”- Ne ha dato notizia la prof.ssa Giovanna Valenti, presidente dell’associazione di volontariato “Auser Ribera Aps”, che organizza da alcuni anni a questa parte l’iniziativa culturale, promossa al fine di far conoscere la figura e l’opera del pacifista riberese Giuseppe Ganduscio, noto anche per essere autore di diversi testi cantati dalla “cantatrice del Sud” Rosa Balistreri, La partecipazione al Premio, suddiviso in due sezioni: a) Poesia in lingua italiana a tema libero; b) Poesia in dialetto siciliano a tema libero, è riservata ai poeti residenti in Italia.

Ciascun autore può presentare non più di due poesie per ciascuna sezione. Le poesie, siano edite che inedite, in copie dattiloscritte o fotostatiche, debbono essere presentate in numero di cinque: non dovranno essere contraddistinte da motti, frasi o accorgimenti tali da consentire l’identificazione dell’autore, pena l’esclusione del medesimo. Le poesie dovranno essere inviate con posta ordinaria all’Associazione “Auser RIBERA Aps”, Corso Margherita n. 266, 92016 RIBERA, entro e non oltre il 31.12.2021. Per ciascuna sezione è prevista l’assegnazione di un’artistica targa. La Giuria si riserva di segnalare alcune delle poesie presentate.

e si riserva la facoltà di non assegnare premi, motivando le ragioni della mancata assegnazione. In occasione della celebrazione del Premio di poesia l’Associazione di volontariato riberese assegnerà un premio speciale a personalità che si sono particolarmente distinte nel campo della musica classica o popolare, della letteratura e dell’impegno sociale e per la creazione di un mondo di pace.

Copia del bando può essere richiesta via E-mail all’indirizzo mail castellitoto@hotmail.it o auserribera@libero.it oppure scrivendo all’Associazione “AUSER Ribera Aps”, Corso Margherita 266, 92016 RIBERA (AG). Per informazioni tramite cellulare si può contattare il 3332037209.