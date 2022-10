Allagamenti, la Prefettura "striglia" i sindaci: "L'incuria non si riverberi sulla collettività"

Dopo i fatti avvenuti nelle Marche, e più di recente l'ondata di maltempo violentissima che ha colpito l'area del Belice, la Prefettura di Agrigento "striglia" i sindaci del territorio chiedendo loro di intervenire soprattutto in termini di controllo e di manutenzioni per prevenire i rischi di allagamento e smottamento.

"La stagione autunnale - scrive il prefetto Maria Rita Cocciufa - si presenta ancora più preoccupante per quanto riguarda i profili di protezione civile" per l'arrivo di forti perturbazioni. Per questo, scrive ancora "si ritiene opportuno richiamare alcune raccomandazioni operative che i sindaci sono invitati con prontezza ad adottare e mettere in pratica".

Tra questi, l'aggiornamento della pianificazione di protezione civile comunali, ma anche l'osservazione e il controllo dello stato dei letti dei fiumi, dei canali di scolo, delle arginature, e delle aree potenzialmente inondabili e generalmente a rischio "anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque".

La Prefettura poi invoca urgenti interventi di pulizia e manutenzione al fine di "evitare che l'incuria e l'inerzia delle amministrazioni possa riverberarsi sulla collettività in termini di danni a persone o cose". L'ufficio territoriale del Governo sottolinea comunque che ci sono interventi "che non richiedono l'impegno di risorse finanzierie", per superare l'obiezione più comune da parte dei sindaci, alla guida di enti sempre in condizioni economiche molto difficili.

"Si può provvedere - dice - all'immediata costituzione dei Coc, quale 'indispensabile strumento di raccordo con gli altri enti e servizi tecnici'".

In tal senso la Prefettura ha invitato i sindaci a far fronte comune e manifestare la giusta sensibilità sul tema.