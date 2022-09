Tromba d'aria a Santa Margherita: bus carico di passeggeri si ribalta sulla Fondovalle

Una violenta tromba d'aria si è abbattuta in serata su Santa Margherita Belice: un pullman che stava percorrendo la fondovalle, fra Sambuca e Contessa Entellina, si è ribaltato.

All'interno vi erano numerosi passeggeri le cui condizioni non destano preoccupazione. Nell'impatto alcuni di loro sono rimasti contusi ma non hanno riportato traumi significativi. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autogrù per sollevare il mezzo.