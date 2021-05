Con droga sul motorino, senza patente e assicurazione tenta di sfuggire al posto di blocco: denunciato

Ha tentato di sfuggire a bordo del proprio ciclomotore ad un posto di blocco, denunciato giovane licatese. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi: gli agenti avevano fermato, nel contesto di attività di controllo, il motociclista il quale, se in un primo momento aveva effettivamente arrestato la propria marcia, aveva subito dopo rimesso in moto il mezzo e aveva tentato di allontanarsi zigzagando tra le autovetture in transito e tagliando a folle velocità alcuni incroci.

Un tentativo vano, perché i poliziotti del locale commissariato sono comunque riusciti a bloccarlo e identificarlo. Al momento della perquisizione gli agenti hanno trovato, nascoste nel motorino, due bustine in plastica contenenti marijuana per un totale di 1,43 grammi. Anche il motorino non risultava in regola, dato che il telaio non era conforme, e il giovane era privo della patente per il veicolo che stava conducendo il quale, comunque, era senza assicurazione.

Per questo sono scattate anche delle sanzioni per violazioni del codice della strada e veniva applicata la sanzione accessoria del fermo e del sequestro amministrativo del veicolo. Il giovane è stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato segnalato come assuntore di sostanza stupefacente alla Prefettura.