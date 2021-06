Tampona due auto e si allontana: due feriti in ospedale, denunciato per omissione di soccorso

Tampona due auto – una Fiat Punto e una Volkswagen Golf – e ancor prima di sincerarsi se ci fossero o meno dei feriti, si allontana da via Garibaldi. Si allontana, alla guida della Fiat Cinquecento Abarth con la quale ha avuto l’incidente, dopo aver però rassicurato tutti i coinvolti sul fatto che si sarebbe assunto le sue responsabilità assicurative per i danni provocati ai mezzi. Si allontana, ma torna poco dopo a piedi e quando i poliziotti, nel frattempo giunti sul posto, provano ad identificarlo, risponde che non aveva alcun documento con se e che andava a prenderli a casa per portarli al commissariato. Luogo dove non s’è però presentato e dove, grazie all’ausilio dei carabinieri fatti arrivare appositamente, avrebbe dovuto essere sottoposto ad alcol test.

Il conducente della Fiat Cinquecento Abarth, un empedoclino di 45 anni, è stato rintracciato – dai poliziotti del commissariato “Frontiera” – soltanto nella mattinata di ieri, nei pressi di un bar. Ed è stato, questa volta con tutti i documenti, identificato e denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Deferito per omissione di soccorso e per rifiuto di sottoporsi ad alcol test ed esami tossicologici. La fattispecie di omissione di soccorso s’è configurata perché l’uomo, prima di allontanarsi da via Garibaldi, avrebbe dovuto verificare se ci fossero o meno dei feriti. Ed infatti due degli occupati di una delle vetture tamponate sono finiti, per lievi traumi, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ma a chiamare l’ambulanza non è stato appunto – questa l’accusa formalizzata dai poliziotti – l’empedoclino quarantacinquenne.