Senso unico alternato per la frana e incolonnamenti per le spiagge: niente semafori per tutta l'estate lungo la statale 115

Sarà un'estate senza incolonnamenti - o almeno l'obiettivo è quello - lungo la strada statale 115, all'altezza di Piano Lanterna, a Porto Empedocle. Da lunedì e fino al prossimo 5 settembre verrà disattivato il semaforo che regolamenta l?intersezione statale 115/Grandi Lavori/Altipiano Lanterna. Lo ha deciso il sindaco della città, Calogero Martello. Una decisione presa perché lungo il tratto compreso tra il torrente Salsetto e il torrente Spinola, durante il periodo estivo, aumenta, e in maniera notevole, il traffico. Si sono sempre formate, infatti, lunghissime code composte da chi si sposta o rientra dalle spiagge.

"Questa situazione, già cronica nelle passate stagioni, quest'anno si renderà ancora più grave a causa dell'istituzione del senso unico alternato con semaforo mobile lungo la statale 115 ter, per disposizione dell'Anas, a seguito della frana della collina sovrastante - ha scritto il sindaco Martello - . Per ridurre o contenere il traffico e consentire con maggiore agibilità il passaggio dei mezzi di soccorso, particolarmente impegnati in questo periodo per via degli incendi, e i mezzi sanitari, a causa degli interventi nelle zone balneari, la Prefettura, l'Anas, la polizia Stradale e il Comune hanno concordato che si può disattivare l?impianto semaforico che regolamenta l?intersezione statale 115/Grandi Lavori/Altipiano Lanterna".

Ecco come cambia la viabilità

Durante il periodo di disattivazione dell?impianto semaforico, ossia da lunedì e fino al 5 settembre, la circolazione sul tratto della ex statale 115 intersezione via Dello Sport verrà disciplinata in questo modo

- Chi arriva da via Dello Sport, dai Grandi Lavori e da via Granciara all?intersezione con la ex statale 155 dovrà osservare la direzione obbligatoria a destra per immettersi in direzione Trapani o Agrigento;

- Chi arriva da Trapani e si dirige ad Agrigento e coloro che sono provenienti da Agrigento e diretti a Trapani, all?incrocio con via Dello Sport (ex statale 115) osserveranno il segnale di direzione consentita, in ambo i sensi di marcia, dritta e a destra;

- Gli autobus, che effettuano il servizio Tpl, che devono raggiungere i quartieri Grandi Lavori, e Altipiano Lanterna o viceversa, giunti alla intersezione ex statale 115/via Dello Sport, alternativamente alle direzioni vietate nel periodo della disattivazione del semaforo, rispetteranno le direzioni obbligatorie, assicurando il servizio nei quartieri, seguendo l?itinerario via Granciara/via Ese/Grandi Lavori a seconda della provenienza.