"Trovato in possesso di 9 grammi di cocaina", denunciato 20enne

La “guardia” resta alta. Specie contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. E’ dando concretezza a questo obiettivo che i poliziotti del commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle sono riusciti a stanare un ventenne che era in possesso di nove grammi di cocaina. Un giovane che, nonostante i tentativi di spiegazione e giustificazione, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’ipotesi di reato contestata è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Che lo spaccio di droghe lieviti fino all’inverosimile durante il periodo estivo e nelle notti della movida è risaputo. Accade tanto nel capoluogo quanto altrove. Ecco perché i poliziotti, di fatto, non abbassano la guardia e continuano, spesso senza nemmeno essere notati, a monitorare e ad effettuare i controlli. Così è andata, grosso modo, al Villaggio Bellavista di Porto Empedocle dove, notando qualcosa di inusuale, gli agenti hanno fatto scattare il controllo. Ed effettivamente ci avevano visto giusto perché quel giovane aveva con se nove grammi di cocaina. “Roba” che è stata ritenuta destinata allo spaccio e non al consumo personale, tant’è che è scattata appunto la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. La “coca” è stata, naturalmente, subito sequestrata dai poliziotti.