"Non ha sequestrato 7 cani tenuti in casa da una donna", nessuna omissione: assolto dirigente comunale

Assoluzione perché il fatto non sussiste: secondo i giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, non ci fu alcuna omissione di atti di ufficio nel mancato sequestro dei sette cani tenuti da una donna all'interno della propria abitazione

Sotto accusa era finito il dirigente del settore Sanità del Comune di Porto Empedocle, Sergio Riguccio. All'imputato, in particolare, si contestava di non avere provveduto né al sequestro né alle sanzioni a carico di una donna che si era rifiutata di sgomberare i cani all'interno del suo mini appartamento.

La vicenda scaturisce da una denuncia presentata, il 24 novembre del 2020, dall'amministratore di condominio di una palazzina di via Berlinguer. I residenti dello stabile, in particolare, lamentavano che una donna, all'interno di una mini abitazione di proprietà comunale, teneva sette cani che abbaiavano a tutte le ore provocando, con i loro escrementi, cattivo odore che arrivava all'esterno.

Dopo una serie di sopralluoghi di Asp, carabinieri e polizia municipale il dirigente del Comune emette un provvedimento con cui ordina lo sgombero. Ordinanza che la donna non rispetta tanto da finire a processo per "inosservanza di provvedimento dell'autorità".

Riguccio, invece, è stato accusato di omissione di atti di ufficio perché "il sequestro dei cani doveva essere compiuto senza ritardo per ragioni di igiene".

Il pubblico ministero Alessia Battaglia aveva chiesto la condanna a sei mesi di reclusione.

Il difensore del dirigente comunale, l'avvocato Luigi Troja, aveva replicato sostenendo che non era stata commessa alcuna omissione di atti di ufficio perché, in realtà, il dirigente del Comune non aveva alcun potere di disporre il sequestro dei cani che, al massimo, poteva spettare al sindaco. Il legale, inoltre, aveva sottolineato che dagli accertamenti eseguiti non sarebbe emerso alcun problema di carattere sanitario.