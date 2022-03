Si appropriano del portafogli e provano ad utilizzare la carta di credito: due denunciati

Si appropriano di un portafogli e delle 50 euro che vi erano contenute e provano ad utilizzare la carta di credito per prelevare al bancomat. Due empedoclini – il ventottenne, G. C., e una diciottenne, S. N., sono stati denunciati, alla Procura di Agrigento, per le ipotesi di reato di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito in concorso. L’episodio è stato ricostruito – anche grazie ad alcuni impianti di videosorveglianza - dopo la denuncia della vittima del furto: un ventunenne. Il giovane ha riferito ai militari dell’Arma di Porto Empedocle d’aver perso il portafogli e di non essere sicuro del fatto che non glielo avessero addirittura rubato. Era certo però che qualcuno aveva provato ad utilizzare, per effettuare un prelievo al bancomat, la propria carta di credito. Operazione fallita, ma che ha innescato l’allarme. I carabinieri hanno subito acquisito le immagini dell'istituto di credito e hanno identificato la coppia che aveva tentato di eseguire il prelievo di denaro dal bancomat. Due empedoclini, appunto, che anziché segnalare alle forze dell’ordine il ritrovamento del portafogli, non soltanto aveva messo in tasca le 50 euro in esso contenuti, ma aveva tentato di racimolare qualche altro soldino in più.

Chi raccoglie un oggetto smarrito è tenuto a restituirlo al proprietario se l’identità di quest’ultimo sia facilmente rintracciabile. In caso contrario, quanto ritrovato va portato all’ufficio oggetti smarriti del Comune. Chi non lo facesse, avendo anche la possibilità di risalire all’identità del proprietario, magari tramite i documenti, si rende responsabile della fattispecie di furto.