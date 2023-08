"Ho il suo portafogli, vediamoci subito": poliziotto chiama l'uomo che aveva smarrito il borsello e glielo restituisce

All'interno del portafogli c'erano i documenti. E questo ha consentito all'ispettore della polizia di Stato, che ha ritrovato a San Leone il portafogli, di contattare il proprietario. Un agrigentino che preda della disperazione, perché aveva perso 1.500 euro, ossia lo stipendio appena ritirato, non è riuscito, almeno inizialmente, a credere alle proprie orecchie.

L'agrigentino ha perso il portafogli, con tutto lo stipendio e i documenti, a San Leone. Non se ne è accorto subito, ma quando lo ha scoperto, praticamente inutile è stato ogni tentativo di ricerca. Il portafogli, lungo la strada che l'agrigentino aveva percorso, non c'era più. Nessuna altra via di scelta se non quella di fare, con tanto di magone per la disavventura che gli era capitata, una denuncia di smarrimento.

L'agrigentino, quasi come in un miracolo, prima di formalizzare la denuncia, ha ricevuto una chiamata. Era l'ispettore della polizia, l'uomo che aveva ritrovato il portafogli, che gli chiedeva un incontro per riconsegnargli quanto aveva recuperato per strada.

Esserci sempre, anche questo, seppur liberi dal servizio, significa essere un appartenente alla polizia.