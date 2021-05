Dopo il "Bunker gate" il Comune ha deciso: revocato protocollo con i "Ragazzi della Trinacria"

La "sconfessione" era arrivata praticamente subito dopo i fatti, e adesso si è passati agli atti formali. Nei giorni scorsi, si ricorderà, nel contesto di un'intervento di pulizia della frazione di Cannatello, i "Ragazzi della Trinacria", oltre ad aver ripulito da rifiuti ed erbacce l'area, hanno provveduto a ritinteggiare di blu un vecchio bunker della Seconda Guerra mondiale.

Un'azione che ha provocato molte polemiche e che lo stesso primo cittadino ha definito "improvvida" prendendone anche le distanze in modo formale e annunciando che si sarebbe fatto chiarezza sul tutto.

Adesso, attraverso il dirigente del settore Ecologia Gaetano Di Giovanni arriva la comunicazione di avvio procedimento per la revoca del protocollo d'intesa firmato tra il Comune e l'associazione nel marzo scorso e in forza del quale i "Ragazzi della Trinacria" potevano svolgere delle attività in accordo con il Municipio.

La motivazione esplicita è appunto quanto avvenuto a Cannatello ai danni, si legge, di un bene sottoposto a tutela. In particolare secondo il Comune l'associazione avrebbe contravvenuto all'articolo 3 dell'accordo, che prevede che "le singole attivita? di volontariato previste nel presente protocollo, vengono attivate, previa intesa tra il rappresentante legale dell’associazione ed il dirigente preposto o suo delegato che avra? l’onere della programmazione, controllo e predisposizione degli atti necessari all’avviamento della relativa attivita?".

Quindi, da quello che si legge, l'associazione non avrebbe concordato l'intervento nello specifico con l'Ente. I "Ragazzi" subito dopo l'avvio della polemica si erano limitati a commentare: "Stiamo cercando di chiarire la questione di questa mattina prendendo appuntamento con l'ente competete insieme all'organizzatore e l'altra associazione. Vi aggiorneremo sui dettagli, ci scusiamo del problema".