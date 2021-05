Tinteggiano il bunker di Cannatello, Micciché: "Azione improvvida"

Hanno autonomamente tinteggiato il bunker di Cannatello. A denunciare l'episodio - chiedendosi se la Sovrintendenza fosse stata o meno informata e se avesse o meno concesse il nulla osta per un bene monumentale risalente alla seconda guerra mondiale - è stato Peppe Di Rosa.

Il sindaco, Francesco Miccichè, ha espresso rammarico per "l'improvvido comportamento di alcuni de 'I ragazzi della Trinacria' che in occasione degli interventi di scerbamento, pulizia, in località Cannatello hanno autonomamente tinteggiato il bunker - ha scritto Micciché - . Ovviamente nessuna autorizzazione era stata concessa in tal senso dal Comune di Agrigento e pertanto saranno adottati i rimedi utili e necessari per riparare all’accaduto, nonchè interessare le autorità competenti - ha chiarito il primo cittadino - . Fermo restando che questa amministrazione già dall’insediamento ha manifestato e operato nella piena collaborazione con il mondo del volontariato e dell’associazionismo che sono un valore aggiunto per la collettività e che è interesse della mia amministrazione continuare con azioni di riqualificazione, decoro urbano e sano civismo. Non si possono però avallare azioni 'legibus solutus' che non rispecchiano e che, anzi, danneggiano il valore civico di un bene e di un luogo che ha delle precise prescrizioni e passaggi amministrativi e politici".