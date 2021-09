Più di 4 persone sedute tutte allo stesso tavolo e clienti senza mascherina: chiusa una pizzeria

Una pizzeria chiusa tra Agrigento e Villaseta. Dopo i 6 locali chiusi – fra via Atenea e via Pirandello nella città dei Templi – venerdì notte, i controlli per garantire il rispetto delle prescrizioni anti-Covid non si fermano. A disporre il rafforzamento del presidio, e dunque delle attività di verifica, era stato del resto, durante un apposito comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa.

Nella nota pizzeria fra Agrigento e Villaseta, la Guardia di finanza ha trovato più di quattro persone sedute tutte allo stesso tavolo, nonché clienti che non indossavano la mascherina di protezione. L’attività è stata chiusa per cinque giorni e al titolare è stata elevata una multa. I finanzieri sono intervenuti dopo una mirata segnalazione al 117. Appena giunti nel locale, i finanzieri hanno accertato che diversi clienti stavano mangiando la pizza senza rispettare il limite delle quattro persone sedute allo stesso tavolo, mentre altri sono stati trovati in piedi, all'interno del punto di ristoro, privi della mascherina.

Venerdì notte, un’apposita task force di forze dell’ordine – ad Agrigento aveva chiuso 6 locali della movida perché si erano registrati enormi assembramenti e per mancato utilizzo delle mascherine di protezione. Per questo motivo sono state elevate, complessivamente, 33 sanzioni.