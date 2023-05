Piogge e temporali, maggio si chiude all'insegna dell'allerta "gialla"

Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, occidentali e zone interne, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. E' con queste previsioni che, per oggi, fino a mezzanotte, la Protezione civile regionale ha diramato l'allerta "gialla".

Sarà un fine maggio all'insegna del maltempo, di fatto.

Non è previsto forte vento, né mareggiate. Le piogge potrebbero però creare più di qualche problema dal punto di vista idrogeologico ed idraulico, motivo per il quale è stato reso noto che si è in fase di "attenzione".