Fa perdere le sue tracce per tre giorni e fa scattare l'allarme: è tornato a casa

E' ritornato a casa nella tarda mattinata di oggi V.S., 54 anni, il palmese che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 7 giugno facendo scattare l'allerta e la ricerca da parte della polizia.

L'uomo era in un bar di Palma di Montechiaro, quando ha detto di voler prendere un bus per Agrigento: da quel momento è scomparso nel nulla e, appunto, dopo 3 giorni erano partite le attività di ricerca con diffusione pubblica di nome e foto dello stesso. Poi, stamattina, la buona notizia: luomo era tornato presso la propria abitazione in perfette condizioni fisiche.