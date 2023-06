Pensionato si impicca al balcone di casa: choc a Casteltermini

Si è impiccato al balcone di casa. Choc a Casteltermini dove ha perso la vita un pensionato.

Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati, e in maniera fulminea, i carabinieri della stazione cittadina. E' stata informata, come procedura esige, la Procura della Repubblica di Agrigento. Nessun dubbio sul fatto che si è trattato di un drammatico gesto scelto in autonomia.

Chi vive un momento di difficoltà può chiamare il Telefono aiuto, che ha uno sportello di ascolto, allo 0922 22922. "Non bisogna tenersi tutto dentro - ha lanciato un appello la responsabile di Telefono aiuto, Antonella Gallo Curraba - . Solo parlandone al di fuori della cerchia familiare ed amicale si può inquadrare lucidamente il problema e trovare esperti che aiutino a risolverlo".

Esiste, inoltre, una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’"A.F.I.Pre.S. (Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio) Marco Saura”. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.