Servizi per disabili gravi adulti e minori, via ai patti di servizio: ecco come partecipare

Prendono il via, su richiesta, i patti di servizio in favore dei soggetti disabili gravi adulti e minori del Distretto socio sanitario 7, per l’assistenza socio-sanitaria sostenuta con i fondi regionali per la disabilità e la non autosufficienza.

I servizi saranno erogati tramite cooperative sociali accreditate. Gli utenti possono presentare istanza entro il 28 febbraio 2022. L’avviso e il modello di istanza sono pubblicati sul sito del comune di Sciacca e dei comuni del Distretto D7