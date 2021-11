Partita Licata - Acireale, ecco come cambierà il traffico nell'area dello stadio

Partita Licata - Acireale, ecco come cambierà il traffico nell'area antistante lo stadio "Dino Liotta". Il comando di polizia locale ha disposto il divieto di transito e sosta con rimozione nell'area intorno all'impianto dalle 12 di domenica 21 novembre e fino a cessato bisogno.

In particolare interessati dai divieti saranno: corso Umberto, nel tratto compreso tra il civico 171 ed il corso Argentina; corso Argentina, nel tratto compreso tra il corso Umberto e la via Egitto; piazzale di corso Argentina, compreso tra le vie Bengasi, Benadir, Nilo, Alessandria, Cairo, Adua e l’argine del fiume Salso; via Tripoli, nel tratto compreso tra la via Bengasi e la via Benadir; via Massaua, nel tratto compreso tra la via Bengasi e la via Benadir.