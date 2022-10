Parcheggio pluripiano ancora chiuso, il Codacons chiede l’immediata riapertura con intervento di somma urgenza

Sul caso del parcheggio pluripiano in via Pietro Nenni, nel cuore della città dei templi, è intervenuto il Codacons, con il responsabile regionale Peppe Di Rosa, che ne chiede l’immediata riapertura attraverso un intervento di somma urgenza.

“Il mancato funzionamento di questa struttura - dice Di Rosa - crea gravi disagi e danni economici alle attività commerciali e ricettive agrigentine. Per riaprirlo si potrebbero utilizzari i proventi della tassa di soggiorno oppure i soldi del fondo di riserva del sindaco, quelli che si volevano ad esempio utilizzare per la disinfestazione estiva a settembre. Va ricordato che gli introiti della tassa di soggiorno possono essere spesi per servizi dedicati al turismo ed il funzionamento del parcheggio pluripiano può essere annoverato tra questi. Tra l’altro il Comune ha già incassato 200 mila euro dalla società che gestiva la struttura ne incasserà altrettanti. Si tratta di somme più che sufficienti per l’investimento necessario alla riapertura.

I commercianti gli addetti ai lavori delle strutture ricettive e della ristorazione del centro storico sono al collasso. Non si può perdere altro tempo”.