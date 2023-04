"Ha panificato anche la domenica": ingiunzione di pagamento sanzione per oltre 400 euro ad esercente

"Non ha osservato il divieto di panificare in giornata domenicale". Era la metà di dicembre del 2020 quando ad un esercente agrigentino la polizia municipale contestava, con tanto di verbale, la violazione del decreto assessoriale. L'artigiano entro 30 giorni avrebbe potuto presentare scritti difensivi o richiesta di essere sentito dall'autorità competente che aveva siglato la sanzione amministrativa. Cosa che non è stata fatta e, adesso, a carico del titolare del panificio è arrivata l'ingiunzione al pagamento. In misura ridotta potrà pagare, e chiudere la "faccenda", 400 euro.

Il versamento di un totale di 420,80 euro dovrà essere fatto - secondo quanto previsto dai funzionari di palazzo dei Giganti - entro 30 giorni. In caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza-ingiunzione è prevista l'iscrizione a ruolo della metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%.