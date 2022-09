Ubriachi infastidiscono i passanti e si scagliano contro i carabinieri: arrestati in due

Verosimilmente ubriachi vengono sorpresi, in via Rosolino Pio, mentre, lungo la pubblica via, infastidiscono i passanti. Alla vista della pattuglia e delle divise dei carabinieri, prima rifiutano di farsi identificare e poi iniziano a spintonare – aggredendoli di fatto – i militari dell’Arma. Due pensionati – un cinquantenne e un trentacinquenne – sono stati arrestati per le ipotesi di reato di violenza, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta immediatamente aperto, i palmesi sono stati entrambi posti, in attesa del rito per direttissima, ai domiciliari. E’ accaduto tutto nel primissimo pomeriggio di lunedì.

A richiedere l’intervento dei militari dell’Arma sono stati proprio alcuni passanti: palmesi, e forse non soltanto, che venivano sistematicamente infastiditi dai due che erano in evidente stato di alterazione psico-fisica. L’intervento dei carabinieri non li ha però, per niente, calmati e fatti ragionare. Ma anzi – stando all’accusa – si sono scagliati, aggredendoli, proprio contro i militari.