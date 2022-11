"Maltrattamenti e lesioni personali", deve scontare 2 anni e 7 mesi: arrestato e portato in carcere

Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. E’ per questi reati che un quarantunenne di Palma di Montechiaro è stato arrestato, dai poliziotti del commissariato cittadino, perché deve scontare la pena di due anni e sette mesi. I poliziotti, dopo la notifica dell’ordine di carcerazione, hanno trasferito l’uomo alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.

L’ordine di carcerazione è stato emesso dall’ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica della città dei Templi. Il quarantenne di Palma di Montechiaro, già noto alle forze dell’ordine, risultava, fra l’altro, già essere sottoposto all’avviso orale.

Quando ha visto arrivare i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro, l’uomo non ha opposto nessuna resistenza e s’è lasciato, appunto, notificare il provvedimento di carcerazione. Sapeva del resto di essere finito nei guai proprio per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Poi è stato trasferito al carcere di contrada Petrusa ad Agrigento.