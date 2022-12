Armati di pistola mettono a segno 5 rapine in poche ore: è allarme fra gli esercenti commerciali

Un bar: il "Zanzibar", un distributore di carburanti e una ferramenta a Palma di Montechiaro. L'American bar a Camastra e il distributore Q8 di viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè. Due delinquenti, armati di pistola, stanno "seminando" il terrore fra gli esercenti commerciali: 5 le rapine che sarebbero state messe a segno dalle 7 di stamattina.

Polizia e carabinieri stanno cercando di ricostruire i vari episodi di criminalità, ma soprattutto stanno cercando di intercettare la motocicletta a bordo della quale i due - armati e pertanto ritenuti pericolosi - si vanno spostando da un punto all'altro dell'Agrigentino.

Stando a quanto trapela in questi concitati minuti, non ci sono dubbi sul fatto che i delinquenti che hanno colpito i vari punti vendita siano sempre gli stessi. Indossano dei caschi integrali e si spostano appunto in sella ad una motocicletta.

Le forze dell'ordine - polizia e carabinieri - sono appunto in allarme e, al momento, hanno ingaggiato un'autentica "caccia" all'uomo. O meglio agli uomini.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)