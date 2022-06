Bancarotta fraudolenta, truffa e insolvenza: deve scontare la pena, arrestato

Deve scontare la pena di un anno e nove mesi per bancarotta fraudolenta, truffa e insolvenza fraudolenta. Reati commessi in Germania. E’ in esecuzione di un mandato d’arresto europeo che i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato il quarantasettenne che è stato rintracciato nell’abitazione di alcuni familiari. Gli agenti, ricevuto il mandato d’arresto europeo a carico del palmese, si erano subito messi al lavoro e le ricerche non sono state poi così difficili visto che D. B. si trovava in casa di familiari. Dopo le formalità di rito dell’esecuzione del mandato europeo, il quarantasettenne è stato portato in carcere.