Le soluzioni di Schifani per l’ospedale di Sciacca: “Si recluteranno ortopedici, altri in prestito dal Civico di Palermo”

Schifani ha pronta la sua “ricetta” per risollevare l’ospedale di Sciacca, in particolare il reparto di ortopedici. Reclutamento straordinario di medici ortopedici e collaborazione con il Civico di Palermo: su questi due pilastri si poggia la soluzione individuata dal presidente della Regione per l’ospedale "Giovanni Paolo II".

E’ quanto è emerso al termine del vertice convocato questa mattina, venerdì 17 novembre, a Palazzo d’Orléans da Renato Schifani. Presenti, per l'assessorato regionale della salute, il dirigente generale del dipartimento pianificazione strategica Salvatore Iacolino e, per l'Asp di Agrigento, il commissario straordinario Mario Zappia. L’Arnas Civico di Palermo, nello specifico, metterà a disposizione due giorni a settimana una équipe di propri medici ortopedici per gli interventi chirurgici da effettuare nell'ospedale saccense.

“Grazie a questo accordo, le attività ambulatoriali e chirurgiche – ha detto Schifani – potranno ripartire già a metà della prossima settimana. Come promesso abbiamo trovato in tempi strettissimi una soluzione utile a scongiurare la chiusura. Continuiamo a lavorare per trovare soluzioni di lungo termine per la carenza di medici che interessa il nostro servizio sanitario pubblico”.