Ospedale, Fials: "Mancano guanti, pannoloni, traverse monouso. Cresce il rischio di infezioni"

La denuncia è rivolta direttamente al commissario straordinario dell’Asp Mario Zappia: “Riceviamo - sostiene il segretario provinciale Fials Amedeo Fuliano - numerose ed allarmanti segnalazioni da parte del personale per la mancanza di presidi indispensabili: guanti, pannoloni e traverse monouso”.

La Fials di Agrigento si riferisce all’ospedale San Giovanni di Dio e si concentra soprattutto sui guanti monouso, “indispensabili per la protezione sia per gli operatori sia per i pazienti”.

Secondo Fuliano, inoltre la farmacia del nosocomio agrigentino avrebbe addirittura azzerato le scorte nonostante le richieste specifiche di fornitura che risalgono al mese di agosto. “Per ben 6 volte - sostiene la Fials - la farmacia ha chiesto la fornitura senza mai avere risposta. Questo vuol dire, dunque, che la giacenza zero di oggi non è il risultato di un imprevisto o di un errore, ma la conseguenza di comportamenti, che in questa sede ci limitiamo a definire non diligenti, posti in essere nell’assoluta indifferenza di chi avrebbe dovuto vigilare per un periodo di più di due mesi”.

La Fials ha inoltre ricordato che la mancanza di questi presidi aumenta il rischio di contrarre infezioni ospedaliere perché "l’indisponibilità dei guanti monouso costringe il personale deputato all’assistenza a riutilizzarli su più degenti. Si pensi al cambio di pannoloni per i pazienti allettati, al cambio di sacchetti di urina, alle medicazioni, o alla pulizia intima dei pazienti. Rivolgiamo quindi un accorato appello all'Asp affinché venga immediatamente posto rimedio al grave e pericoloso problema evidenziato e che si accertino le responsabilità dei soggetti che hanno determinato questa situazione".