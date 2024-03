Traffico di cocaina a cavallo di tre province: ultime arringhe prima della sentenza

"Non esisteva alcuna associazione a delinquere, erano dei singoli pusher che agivano per conto loro e senza alcun vincolo". Con l'arringa difensiva degli avvocati Giuseppe Vinciguerra e Giovanni Castronovo, si è di fatto concluso il processo scaturito dalla maxi inchiesta Hybris che ha sgominato un traffico di cocaina a cavallo fra le province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo.

Il pubblico ministero della Dda, Francesca Dessì, a conclusione della requisitoria del troncone abbreviato del processo, aveva chiesto cinque condanne.

La pena più alta - 20 anni di reclusione - era stata chiesta per Michele Cavaleri, ritenuto al vertice dell’associazione a delinquere.

Queste le altre richieste di pena: 12 anni di reclusione per Lillo Serravalle, 10 anni per Ferdinando Serravalle; 9 anni e 4 mesi per Angelo Sorriso e 12 anni e 8 mesi per Marino.

L'inchiesta avrebbe sgominato una associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le indagini hanno permesso di portare alla luce anche un giro di armi.

I due avvocati hanno illustrato il loro intervento proprio nell'interesse di Cavaleri.

"Non era a capo di alcuna associazione - hanno detto - per il semplice motivo che non esisteva alcuna associazione. Non gestivano alcuna cassa comune, non avevano alcun vincolo né gerarchico né di altra natura e alcuni imputati, ai quali si contesta di averne fatto parte, erano andati a vivere all'estero, in Francia, per guadagnarsi da vivere. Non ne avrebbero avuto certamente bisogno se avessero beneficiato dei proventi di un'associazione di trafficanti di droga".

Lunedì pomeriggio, dopo le eventuali repliche, il gup di Palermo, Stefania Brambille, emetterà la sentenza per i cinque imputati dello stralcio abbreviato dell'indagine.