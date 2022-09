Ospedale di Sciacca, cresce la sicurezza delle terapie in Oncologia

Passi in avanti lungo la direzione dell’innovazione e della sicurezza delle cure presso l’unità operativa semplice dipartimentale di oncologia del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca dove è in atto il collegamento delle pompe volumetriche infusionali per i trattamenti chemioterapici con un software dedicato che permetterà di calibrare perfettamente su ciascun paziente la somministrazione dei farmaci antiblastici. “Una volta a regime - spiega il dirigente medico Domenico Santangelo, coordinatore del reparto - il sistema renderà più semplici e sicure le terapie interfacciandosi direttamente con la camera bianca/UFA della farmacia ospedaliera dove avviene la manipolazione dei famaci. Il paziente, all’ingresso in reparto, riceverà un braccialetto con codice a barre identificativo. Fatto accomodare sulla poltrona, l’infermiere addetto alla somministrazione, con l’utilizzo di un palmare e con quattro semplici passaggi, avvierà la terapia in sicurezza scansionando prima il braccialetto del paziente, poi il proprio badge e i bar code della sacca contenente il farmaco da infondere quindi quello della pompa utilizzata per l’infusione. Tutto il processo verrà tracciato e, durante la somministrazione, sarà dunque possibile un controllo costante di tutte le terapie in corso attraverso pc.Ancora per garantire la sicurezza dei pazienti - continua Santangelo - presso il nostro reparto, in collaborazione con l’Unità di medicina trasfusionale di Sciacca diretta da Pasquale Gallerano, vengono inoltre condotti‘test DPYD e UGT’ che permettono di valutare, attraverso un esame ematico, la risposta individuale di ciascun paziente ad alcuni dei principali farmaci usati per la cura di diversi tumori: i fluorofolati e l’irinotecano. Valutando possibili alterazioni del metabolismo del medicinale si evita così di esporre l’utente ad un rischio di tossicità superiore a quello previsto”.

Presso il reparto è attivo l’ambulatorio disenologia dotato di ecografo e accessibile attraverso il CUP aziendale e gli altri canali di prenotazione. Anche in campo farmacologico l’Unità è in linea con le linee guida italiane di oncologia e garantisce tutte le metodiche di cura oggi in uso (chemioterapia,terapie biologiche, immunoterapia).