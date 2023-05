Villaggio Peruzzo, costituito il comitato di quartiere: ecco i nomi del consiglio direttivo

Costituito al Villaggio Peruzzo, frazione cerniera tra il centro città e San Leone, il comitato di quartiere denominato “Per il Villaggio Peruzzo” che giovedì 18 maggio ha approvato lo statuto ed eletto il consiglio direttivo. Il presidente è Stefano Spampinato, i vice presidenti sono Alice Cicero ed Elina Dispensa, il segretario è Salvatore Battaglia e il tesoriere è Enzo Orefice.

Il comitato cittadino, a cui hanno aderito un gran numero di residenti e i titolari di attività commerciali e ricreative presenti nel quartiere, ha lo scopo di stimolare e sensibilizzare l’interesse e l’impegno della cittadinanza nei confronti della “cosa pubblica”, anche attraverso lo sviluppo del senso di comunità e della coscienza civica. Per garantire la capillare partecipazione dei residenti sono stati individuati i rappresentanti dei vari quartieri in cui si divide la frazione e il rappresentante delle numerose attività commerciali presenti nel territorio.

Al fine di promuovere iniziative volte a migliorare la qualità di vita della comunità locale, con particolare attenzione al decoro urbano, il comitato si prefigge di instaurare una stabile e costruttiva interlocuzione con l’amministrazione comunale non solo per rappresentare le esigenze e le criticità del quartiere, ma anche per offrire un’attiva collaborazione della cittadinanza per la relativa soluzione.