E' stato la memoria storica di Lampedusa: è morto Nino Taranto

E' morto all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato per accertamenti, il fondatore e presidente dell'associazione Archivio Storico Lampedusa: Nino Taranto.

Nel 2013 ha fondato l'associazione che, nel corso dell'ultimo decennio, s'è battuta per la difesa e la tutela del patrimonio storico e culturale dell'isola, portando gli ideali di conservazione e valorizzazione. "La sua opera e il suo esempio vivranno sempre e saranno d'ispirazione per le nuove generazioni che hanno seguito le sue lezioni sulla storia dell' isola, per i soci e gli amici che hanno condiviso la sua passione e per quanti solo di passaggio, turisti e migranti, hanno avuto l' opportunità di condividere il suo entusiasmo e amore per Lampedusa" - è stato scritto dai componenti dell'associazione -.

L'archivio storico di Lampedusa è situato alla fine di Via Roma. All’interno è possibile ammirare una mostra fotografica e documentaria di tutta la storia dell’isola: le tradizioni, gli usi e i costumi, i ricordi, ma anche i monumenti e i siti di particolare interesse storico e archeologico. L’archivio è anche un importante punto di riferimento per studenti, ricercatori stranieri, docenti di università internazionali interessati a conoscere la storia di una realtà che non è solo mare, belle spiagge e immigrazione.