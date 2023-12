Navigare in solitaria sul fiume Platani per realizzare un docufilm: la nuova avventura di Andrea Barbera

Non per mare, ma lungo il fiume Platani. Lo farà in solitaria - realizzando un documentario da divulgare nelle scuole - il navigatore e adventurer agrigentino Andrea Barbera.

La sfida partirà dal cuore dei monti Sicani dove nasce il fiume Platani, o Halykos come lo chiamavano i Greci. Barbera tenterà, per la prima volta (mai nessuno si è cimentato prima d’ora in questa esplorazione), di percorrere il Platani a bordo di una tavola Sup Stand Up Paddle remando da solo per 65 chilometri fino a raggiungere il canale di Sicilia. Una navigazione in totale autosufficienza della durata di circa 4 giorni, durante i quali pernotterà con la sua tenda lungo le rive selvagge del fiume caratterizzate da una rigogliosa vegetazione. Il progetto realizzato grazie al supporto del gruppo Sciabica assicurazioni e Immobiliare Gabetti di Luca Naso, due aziende di Agrigento, ha come obiettivo finale la realizzazione di un documentario che verrà poi divulgato e promosso nelle scuole di tutta la provincia di Agrigento e non solo.

Un docufilm per lanciare un messaggio rivolto alle nuove generazioni: l’importanza della pratica degli sport Outdoor a contatto con la natura e all’aria aperta, sensibilizzare i giovani sul rispetto e la tutela degli ecosistemi naturali che ci circondano, con la speranza che attraverso le immagini si possano riscoprire le bellezze che la nostra terra. L’avventura di Andrea Barbera potrà essere seguita sulla pagina ufficiale di facebook https://www.facebook. com/halykosproject o sull’account Instagram Andreabarbera.official.