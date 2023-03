Danneggiato dal fuoco il portone d'ingresso della casa di un pensionato, aperta un'inchiesta

Danneggiato dal fuoco il portone di ingresso della casa di campagna di un pensionato. E' accaduto fra sabato e domenica, in contrada Pispisia a Naro. A fare la scoperta è stato il proprietario della residenza: un sessantaduenne. L'uomo, domenica, non appena ha visto cosa era accaduto ha subito chiamato i carabinieri che nel corso del sopralluogo non hanno rinvenuto taniche, né inneschi. La matrice o le cause dell'incendio non sono pertanto risultate chiare.

L'incendio dovrebbe essere avvenuto fra il pomeriggio di sabato e le ore 10 della domenica, arco di tempo durante il quale in campagna non c'era nessuno.

I carabinieri hanno avviato le indagini e, inevitabilmente, quale primo passo investigativo, è stato chiesto all'anziano se, di recente, abbia avuto o meno dei problemi o dei dissidi con qualcuno. Non filtrano indiscrezioni al riguardo. E' stata informata la Procura della Repubblica di Agrigento che si occuperà di coordinare l'attività investigativa.