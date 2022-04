Turismo post Covid, sempre più arrivi alla "Fulgentissima"

"Ogni fine settimana Naro si ritrova ad offrirsi in tutta la sua bellezza, in tutta la sua storia, in tutto il suo futuro ai tanti turisti che la scelgono come meta".

A dirlo in una nota è il sindaco Maria Grazia Brandara. "Anche in periodo di Covid abbiamo cercato di prepararci per la ripresa, per il dopo-virus e l’impegno di questi tre anni per promuovere la nostra città dà, quale risultato, le presenze. Anche oggi più di cento turisti hanno visitato il Castello di Naro. Tanti i visitatori arrivati da Catania e sempre benvenuti i motociclisti provenienti da Siracusa".

Il primo cittadino ha inoltre rivolto un "grazie ai naresi che stanno investendo in questo campo perché sono loro il nostro futuro".