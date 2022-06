Musica ad alto volume ed oltre l'orario previsto, residenti della via Atenea inferociti: accorre la polizia

Musica ad alto volume, oltre l’orario previsto dall’ordinanza comunale. Residenti del centro storico, di via Atenea in particolar modo, inferociti. Ed è dovuta intervenire, dopo che la centrale operativa è stata letteralmente tempestata da chiamate, la polizia. Agenti della sezione Volanti che sono riusciti a far staccare l’impianto sonoro del locale della movida e, di fatto, a riportare la quiete.

E’ accaduto tutto nella notte fra sabato e domenica, nel “salotto buono” della città. Era l’una e trenta circa quando la pattuglia delle Volanti – dopo aver appunto raccolto decine di segnalazioni e proteste da parte degli abitanti della via Atenea – interveniva e subito veniva imposto i staccare la musica. L’impianto avrebbe dovuto, del resto, essere già staccato – per rispettare l’ordinanza comunale – a mezzanotte. Il titolare del locale non ha esitato un solo secondo e subito ha bloccato la diffusione sonora. Non è escluso, ma ieri non c’era alcuna conferma istituzionale, che il locale della movida di via Atenea possa venire sanzionato. Un “dettaglio” che si conoscerà, naturalmente, nelle prossime ore.

Accade sistematicamente, soprattutto durante i week end, che tanto in via Atenea, quanto a San Leone, gli abitanti, inferociti per il disturbo della quiete pubblica, sollecitino l’intervento delle forze dell’ordine. La convivenza fra i residenti delle due zone e i locali della movida è sempre stata, nonostante i tanti tentativi di disciplina da parte delle amministrazioni comunali che si sono succedute, assai difficile. I controlli, inevitabilmente, soprattutto durante tutto il periodo estivo, verranno effettuati tanto dalla polizia di Stato quanto dalle altre forze dell’ordine che, appunto, proveranno a garantire una civile convivenza.