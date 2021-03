Morte del piccolo Marco Castelli, via all'udienza davanti al Gup

Nel 2018 moriva il piccolo Marco Castelli. Il piccino perse la vita il 15 agosto a causa di un incidente stradale avvenuto tra Menfi e Sciacca. Il piccolo morì per un tubo di ferro utilizzato come recinzione.

L’incidente di Ferragosto ha provocato, dunque, la morte del piccolino. Secondo quanto fatto sapere dal Giornale di Sicilia il gup, in un’udienza fissata venerdì, deciderà il da farsi. Occhi puntati su dei ex funzionari della provincia, persone chiamate in causa per la morte del piccolo Marco. Il Comune nega ogni responsabilità su quanto accaduto. La rabbia dei familiari del piccolo non si placa. Spetterà al Gup, nell’udienza di venerdì, ascoltare tutte le parti coinvolte.