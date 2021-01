Zona Rossa, cambia il servizio alla Motorizzazione: ecco come

Zona rossa, cambiano le modalità di ricezione del pubblico da parte della Motorizzazione. A partire da domani, 18 gennaio, e fino al 31 del mese saranno infatti le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per conseguire le patenti di categoria B, BE e B96 e sono inoltre prorogati i termini previsti dagli articoli 121 e 122 del Decreto Legislativo n°285 del 30.04.1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere tali prove per un periodo pari all’efficacia dell’Ordinanza di cui al comma 1.

Inoltre, la presenza del personale in ufficio verrà "limitata solo al fine di garantire quelle attività all’uopo ritenute indifferibili e che ne richiedono la presenza" e sarà ovviamente sospeso l'accesso all'utenza esterna, che comunque "potrà contattare il personale in forma telematica e/o eventualmente programmare un appuntamento negli appositi spazi riservati nel rispetto delle forme di distanziamento, di tenuta della mascherina, eccetera".