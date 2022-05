Lutto nel mondo dell'economia: è morto Totò Moncada, il "re dell'eolico"

Lutto nel mondo dell'economia siciliana: è morto l'imprenditore agrigentino Salvatore Moncada, da tutti chiamato "il re dell'eolico" per l'impero messo in piedi in mezzo mondo con le sue aziende nel settore dell'energia alternativa.

Moncada aveva 59 anni ed è deceduto nel pomeriggio per un infarto all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato per alcuni accertamenti.

Nemmeno un mese era stato protagonista di una plateale protesta sul tetto della sede di una sua azienda a Porto Empedocle definendosi “perseguitato” dalla procura agrigentina in seguito ad alcune inchieste giudiziarie.

Moncada, dopo aver fatto da giovane il banconista in un supermercato, aprì una piccola azienda di costruzioni prima di sfondare nel settore dell'energia eolica. Da sempre impegnato nello sport ha portato la Fortitudo basket a un passo dalla promozione nel massimo campionato prima del passo indietro, dopo la pandemia, iscrivendo la squadra in Serie B.

Così lo ricorda il sindaco Francesco Miccichè. "Avevo incontrato un paio di settimane fa Totò Moncada, sapere che oggi non c'è più mi rattrista moltissimo. Totò era un grande imprenditore e un grande uomo di sport. Non ti dimenticherò mai".