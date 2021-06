Morte Raffaele Lorè, La Rocca Ruvolo: "Donazione organi grande gesto di altruismo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“A nome mio e di tutta la comunità di Montevago esprimo le più sentite condoglianze ai familiari del giovane Raffaele Lorè tragicamente colpiti da una grave perdita. Siamo vicini ai genitori che, seppur in un momento così doloroso per la perdita del proprio figlio, hanno avuto la forza di fare un grande gesto di altruismo acconsentendo l’espianto degli organi che daranno la vita ad altre persone”. Lo scrive il sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo in un messaggio di cordoglio ai familiari del giovane diciannovenne di Santa Margherita Belìce morto dopo due giorni di agonia in seguito a un incidente stradale.