La giornalista morta di malaria, il gip ha deciso: inchiesta archiviata per 2 medici

Alla fine il gip ha deciso di archiviare l’inchiesta a carico dei 2 medici accusati di omicidio colposo per la morte di Loredana Guida, l'insegnante-giornalista 44enne deceduta per malaria nel gennaio del 2020. Accolta così la richiesta avanzata dalla Procura generale. Si tratta, in particolare, del primario del reparto di Rianimazione e di una dottoressa in servizio al pronto soccorso, entrambi dell'ospedale San Giovanni di Dio.

Per la tragica morte di Loredana Guida sono sotto processo il medico di base della paziente che - stando all'accusa - senza sottoporre la vittima a nessun esame, nonostante sapesse che era da poco tornata dalla Nigeria, paese in cui la malaria è endemica, le diagnosticò una banale e influenza prescrivendole degli anti-infiammatori e il medico del pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento. Un terzo medico è deceduto durante il processo.

I fratelli e la madre della vittima avevano scritto un’accorata lettera al capo dello Stato per chiedere giustizia. Ad essere determinante sulla decisione di archiviare la posizione dei 2 medici sarebbe stata una consulenza tecnica che, al contrario di quanto stabilito dai vecchi consulenti dell'accusa, sostiene che Loredana Guida avrebbe avuto solo il 20 per cento delle possibilità di restare in vita quando, dopo una odissea sanitaria, arrivò in coma al pronto soccorso. Un precedente esperto dell'accusa aveva invece indicato il 60 per cento.