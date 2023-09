Niente parapetti sui ponteggi e un lavoratore "in nero" nel cantiere: denunciata 35enne e multe per 33mila euro

Ancora lavoratori "in nero" e mancato rispetto delle norme che garantiscono la sicurezza degli operai. Questa volta, i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro hanno controllato, sanzionato e denunciato la titolare dell'impresa che si sta occupando dei lavori di efficientamento energetico di un complesso di alloggi popolari di Montevago.

Tra i sei lavoratori controllati, uno è risultato non in regola.

I carabinieri hanno ordinato anche la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza. Oramai da mesi e mesi che il Nil di Agrigento continua, in ogni angolo della provincia, partendo naturalmente dal capoluogo, ad effettuare verifiche ed accertamenti nei cantieri edili, aziende e attività commerciali. E ad ogni controllo, purtroppo, saltano fuori delle irregolarità, anche di una certa gravità. A Montevago è finita nei guai l'imprenditrice 35enne perché ritenuta responsabile di non avere installato i parapetti su ponteggi contro caduta dall’alto; di mancata formazione dei lavoratori circa i rischi connessi dall’attività; di non avere aggiornato il Pos (Piano operativo sicurezza); per non avere collocato i servizi igienici di cantiere, per non avere fornito il Pimus (Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi) e per la mancata collocazione dell’estintore in cantiere. All'impresa sono state elevate sanzioni pari a 3.300 euro e ammende per 30.500 euro.