Irregolarità in un cantiere edile e lavoratore in nero in un bar: denuncia e raffica di sanzioni

Ammende per 5 mila euro e sanzioni per 7 mila. E’ questo il bilancio di un controllo, effettuato dai carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro del comando provinciale di Agrigento, in una ditta edile che aveva allestito un cantiere a Montallegro e in un bar.

Nel cantiere edile, i militari hanno riscontrato che il responsabile aveva omesso di allestire la recinzione e non aveva installato i servizi igienici. Nel bar, i militari hanno invece trovato un lavoratore verosimilmente “in nero”. La sua posizione lavorativa, ieri, risultava essere in fase di verifica, ma di dubbi sul fatto che lavorasse senza un regolare contratto sembravano essercene pochi.

I controlli su tutte le attività commerciali ed imprenditoriali vengono effettuati, in ogni angolo dell’Agrigentino, in maniera sistematica, dai carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro. Negli ultimi giorni, i militari si sono concentrati su Montallegro dove, appunto, in un cantiere edile, sono state riscontrate diverse irregolarità e dove il presidente del consiglio d’amministrazione dell’impresa: un trentacinquenne è stato deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Poi, i carabinieri si sono spostati anche in un bar, sempre di Montallegro, dove la posizione lavorativa di un addetto al bancone sarebbe risultata essere assai dubbia. Il lavoratore dovrebbe – stando a quanto è emerso ieri, mentre le verifiche del caso erano ancora in corso d’opera, - essere “in nero”. Complessivamente, fra impresa edile e bar, i carabinieri hanno anche elevato ammende per un totale di cinque mila euro e sanzioni amministrative per circa sette mila. I controlli, naturalmente, anche in altri Comuni dell’Agrigentino, proseguiranno. E saranno, di fatto, senza alcuna sosta.